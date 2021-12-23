Стокгольм, , 14:37 — REGNUM Более 2200 жителей Швеции, которые заразились коронавирусом, получили помощь от организации SOS International, которая с начала пандемии помогает людям, находящимся не у себя на родине. Об этом 23 декабря сообщил новостной портал Omni.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подавляющее большинство, около 1500 человек, получили помощь течение первых двух месяцев пандемии.

Отмечается, что работа SOS International не ограничивается медицинским уходом. Волонтеры оказывают широкий спектр услуг: от телефонных консультаций до организации рейсов в Швецию.

В то же время общее количество обращений в SOS International резко упало в связи с сокращением передвижений по миру в связи с пандемией. Многие граждане получают помощь от своих национальных властей.

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