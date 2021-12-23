Москва, , 14:09 — REGNUM Для интеграции России и Белоруссии нужно синхронизировать экономическое законодательство. Уверен, что результаты будут, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции для журналистов.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Россия и Белоруссия строит Союзное государство. Уровень нашей интеграции еще гораздо ниже, чем в ЕС, несравнимо.

«Речь о единой валюте пока не идёт, это вопрос будущего. Уже многое сделано.

Сейчас речь идет о сопряжении законодательств, фискальной и таможенной политик. За этим уже последуют конкретные шаги», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

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