Москва, , 14:08 — REGNUM Законопроект о ежемесячных выплатах для бедных или безработных родителей детей внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

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На выплаты может рассчитывать граждан Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает трехкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, а также родитель, осуществляющий воспитание ребенка, признанный в установленном законодательством порядке безработным.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации.

Выплаты производятся на каждого ребенка.

Принятие закона может повлечь дополнительные расходы федерального бюджета в размере около 80 млрд рублей.

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