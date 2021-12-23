Москва, 23 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Законопроект о ежемесячных выплатах для бедных или безработных родителей детей внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

ИА REGNUM Госдума

На выплаты может рассчитывать граждан Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает трехкратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, а также родитель, осуществляющий воспитание ребенка, признанный в установленном законодательством порядке безработным.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации.

Выплаты производятся на каждого ребенка.

Принятие закона может повлечь дополнительные расходы федерального бюджета в размере около 80 млрд рублей.