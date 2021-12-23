Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Массовая голодовка, объявленная сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, является «трагикомичным» событием. Об этом 23 декабря заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он прокомментировал протестную акцию, в ходе которой около 200 человек собрались в палаточном городке в Тбилиси возле офиса основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение». Они с 21 декабря объявили голодовку, требуя освободить экс-президента из-под стражи.

«Это печальное событие, которое не пойдёт на пользу политике, но это — их решение. У нас есть точная информация, что эти люди голодают из-за шантажа вождя», — сказал Кобахидзе.

Напомним, Саакашвили был заключён под стражу 1 октября, после того, как вернулся в Грузию. С первого дня он объявил голодовку, на называя причины. Впоследствии он неоднократно заявлял, что отказывается от медицинской помощи, выражая недовольство условиями содержания в тюрьме. В итоге он добился, что его 20 ноября перевели в горийский госпиталь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси сообщили о снижении числа голодающих сторонников Саакашвили