Тбилиси, 23 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Массовая голодовка, объявленная сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, является «трагикомичным» событием. Об этом 23 декабря заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он прокомментировал протестную акцию, в ходе которой около 200 человек собрались в палаточном городке в Тбилиси возле офиса основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение». Они с 21 декабря объявили голодовку, требуя освободить экс-президента из-под стражи.

«Это печальное событие, которое не пойдёт на пользу политике, но это — их решение. У нас есть точная информация, что эти люди голодают из-за шантажа вождя», — сказал Кобахидзе.

Напомним, Саакашвили был заключён под стражу 1 октября, после того, как вернулся в Грузию. С первого дня он объявил голодовку, на называя причины. Впоследствии он неоднократно заявлял, что отказывается от медицинской помощи, выражая недовольство условиями содержания в тюрьме. В итоге он добился, что его 20 ноября перевели в горийский госпиталь.