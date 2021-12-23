Москва, 23 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Самым дорогостоящим исполнителем для заказа на новогодний корпоратив стал Григорий Лепс. Об этом 23 декабря пишет «Газета.ru».

Цитата из передачи «Голубой огонек» (Россия HD) Звёзды

За своё выступление Лепс возьмёт 13 млн рублей. На втором месте списка самых «дорогих» артистов оказалась Алла Пугачёва (10 млн рублей), а на третьем месте — Филипп Киркоров (8 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Кремлёвского дворца подали иск против продюсерского центра Григория Лепса. Они требуют возместить им почти 2 млн рублей за сорванный концерт Юрия Антонова.