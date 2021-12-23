Абха, Саудовская Аравия, 23 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили беспилотник-камикадзе, запущенный хуситами с территории Йемена. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на штаб Международной коалиции по борьбе с терроризмом в Йемене.

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По данным коалиции, целью атаки был международный аэропорт города Абха. Из-за угрозы нападения, аэропорт был вынужден приостановить взлёт и посадку пассажирских самолётов.

«Заминированный дрон, который пытался поразить международный аэропорт Абха, был уничтожен, а его осколки разлетелись по всей территории аэропорта, не причинив каких-либо жертв. Нами был обнаружен источник угрозы, и мы будем работать над тем, чтобы нейтрализовать и уничтожить его и защитить мирных жителей», — заявили в штабе коалиции.