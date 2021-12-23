Москва, 23 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Отток средств с валютных вкладов, зафиксированный в РФ, продолжится до Нового года, а после праздников ситуация стабилизируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Причин оттока средств с валютных счетов несколько, — сказал он. — Во-первых, страна постепенно выходит из пандемии, и люди начинают активнее ездить за рубеж. Безусловно, это сказывается на том, что граждане снимают средства со своих депозитных счетов и используют их непосредственно в заграничных поездках. Вторая причина более глобальная. На протяжении 2021 года курс рубля был стабилен, а его доходность росла в связи с ростом процентных ставок на рынке. Естественно, люди диверсифицируют свои сбережения: кто-то переводит их обратно в рубли для того, чтобы получать более высокую доходность на свои накопления. Третья причина — низкие процентные ставки по валютным депозитам. И в еврозоне, и в долларовой зоне наблюдаются высокие темпы инфляции, поэтому доходы, которые дают депозиты, не покрывают обесценивание валютных накоплений».

Как полагает Твердохлеб, перед Новым годом отток, скорее всего, продолжится, а после праздников произойдет стабилизация, если не появятся новые вызовы для рынка, которые могут привести к колебаниям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из причин оттока средств с валютных вкладов назвали переориентацию населения на другие инвестиционные инструменты.