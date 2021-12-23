Владикавказ, , 14:04 — REGNUM Жителя Ингушетии подозревают в совершении преступления, совершенного в 1998 году в Северной Осетии. В лесополосе около селения Тарское Пригородного района пропали двое местных жителей, собиравших целебные травы. При расследовании преступления была установлена причастность к его совершению жителей соседней республики, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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В их числе был и житель ингушского селения Троицкое. В то время как двоих участников преступления задержали и осудили на длительные сроки, он и его брат скрывались. Спустя почти 20 лет одного из беглецов удалось задержать. Ему предъявлено обвинение в похищении человека с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья в корыстных целях, и вымогательстве с применением насилия в крупном размере. Подозреваемый арестован, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.

Напомним, преступление было совершено 31 мая в 1998 года. Вооруженная группа похитила неподалеку от селения Тарское одного человека, а второго убила. От родственников похищенного бандиты стали требовать выкуп в размере 1 млн долларов США. В результате переговоров размер выкупа был снижен до 380 тыс. рублей и передачи автомашины «Нива». В сентябре 1998 года после выполнения условий заложника освободили.