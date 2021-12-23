Москва, , 14:04 — REGNUM Переговоры об интеграции между Россией и Белоруссией были долгими и непростыми. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он отметил, что сейчас уровень интеграции между двумя странами сейчас ниже, чем внутри Евросоюза. При этом самое важное сейчас — приведение к единообразию законодательства.

«Это очень важно для того, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Это основные вещи — фискальная политика, законодательство, и таможенная. Это был долгий и непростой процесс согласования позиций. Должен сказать, что и Александр Григорьевич [Лукашенко], и его команда — непростые переговорщики», — сказал Путин.