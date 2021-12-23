Монако, , 14:03 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сдал повторный тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Об этом 23 декабря сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Александр Головин Кирилл Венедиктов

Отмечается, что отрицательный тест позволит Головину готовиться к следующему матчу «Монако».

Ранее сообщалось, что Головин пропустил матч 19-го тура чемпионата Франции с «Ренном» из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

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