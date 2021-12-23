Монако, 23 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сдал повторный тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Об этом 23 декабря сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

Отмечается, что отрицательный тест позволит Головину готовиться к следующему матчу «Монако».

Ранее сообщалось, что Головин пропустил матч 19-го тура чемпионата Франции с «Ренном» из-за сомнительного результата теста на коронавирус.