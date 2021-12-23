Москва, 23 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Сегодня, 23 декабря, цены на нефть завершили утренние торги с небольшими потерями, нефтяные котировки снизились на 0,4%, что не так уж и много, учитывая рост на 1,9% 22 декабря и рост нефтяных цен на 4,8% за последние два дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Явных факторов для более серьезного снижения нефтяных котировок 23 декабря на горизонте второй половины дня, пока не наблюдается. Напротив, видно, что уровень обеспокоенности из-за «Омикрона» снижается.

Результаты исследования «Омикрона» в Южной Африке, которые были опубликованы 22 декабря подтвердили предположения ученых о более легком протекании этого варианта коронавирусной инфекции, понизим риски сокращения спроса на энергоносители.

Кроме того, в США были улучшены оценки экономического роста в III квартале 2021 года с 2,1% кв/кв до 2,3% кв/кв, а также опубликованы данные о более серьезном сокращении запасов сырой нефти за прошедшую неделю.

Согласно отчету Управления энергетической информации США (EIA), сокращение составило 4,71 млн баррелей, хотя рынок ожидал сокращения лишь на 2,75 млн. Все это говорит о более высоком спросе на нефть в ближайшее время.

Так что, информационный фон для нефтяного рынка сейчас достаточно благоприятный и дальнейшее подорожание выглядит логичным. Единственное, что смущает, это техническая картина, в которой почти 5-процентный взлет цен на нефть 21 и 22 декабря исчерпал почти весь запас роста нефтяных котировок на неделю.

Конечно, цены могли бы подняться еще немного выше к $76,00−76,50 за баррель Brent, но такой рост был бы неустойчивым и мимолетным, поэтому, более вероятно, что нефтяные котировки останутся сегодня до конца дня, вблизи текущих уровней около отметки в $75,00 за баррель, пока не накопится достаточный запас для дальнейшего роста», — считает эксперт.

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