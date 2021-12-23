Таллин, 23 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс назначен новым руководителем консультирующего правительство по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса Научного совета. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Соответствующее решение принято премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Майметс сменит возглавлявшую научный совет с момента его формирования в марте 2020 года профессора Ирью Лутсар и сам сформирует новый состав консультативного органа.

«Наступает третий год пандемии, и понятно, что постоянно быть на передовой линии для людей утомительно. Поэтому мы решили предоставить нынешним членам научного совета заслуженный отдых и позволить им сосредоточиться на своей основной работе», — аргументировала свое решение Каллас.

Новый состав Научного совета будет утвержден в начале 2022 года.