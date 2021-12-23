Тюмень, 23 декабря 2021, 14:01 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 293 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 292 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области на 23 декабря подтвердили 87 852 случая заражения коронавирусом, вылечились 73 418 тюменцев, скончались 3277 (14 за последние сутки).
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