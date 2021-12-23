Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В Чувашии в 2022 году планируют начать за счёт федеральных средств рекультивацию свалки в Ядринском районе. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Ядринском районе занимает почти два гектара, здесь складировано более 31 тыс. кубометров мусора. В 2022 году начнётся её рекультивация в рамках проекта «Чистая страна», на что из федерального бюджета выделят более 36 млн рублей.

«Уже готова проектно-сметная документация, прошедшая государственную экологическую экспертизу и утверждённая Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора», — сказал министр природных ресурсов Чувашии Эмир Бедертдинов.

По его словам, аукционная документация готовится.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Чувашии идёт рекультивация свалки ТКО в Канаше, на что направят почти 82,2 млн рублей, из них свыше 58 млн рублей выделено из федерального бюджета.

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