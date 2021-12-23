23 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 15:16 — REGNUM Исторический максимум обновят дивиденды российских компаний, превысив 1 трлн рублей, или 14 млрд долларов, за III квартал 2021 года, так же как и итоговые дивиденды с учетом промежуточных и годовых дивидендов в 2021 году, превзойдя 4,5 трлн рублей, или более 60 млрд долларов, что, как посчитали в инвестиционной компании ITI Capital, на 50% превышает показатель 2020 года и на 35% — прошлый максимум 2019 года в 45 млрд долларов. Такие данные со ссылкой на информацию инвесткомпании приводит издание «Банки.ру». Ожидается и рекордная дивидендная доходность, которая может составить около 10% против 9% по итогам 2019 года. Прибыль одного лишь «Газпрома», по прогнозам экспертов, составит 2,4 трлн рублей, а дивидендные выплаты вырастут втрое по сравнению с 2019-м. Рекордный рост объема дивидендов, как указывается в отчете, полностью обусловлен выплатами экспортеров, доля которых в структуре выплат также обновит рекорд и превысит 80% (максимум c 2010 года) после 64% в выплатах за 2020 год. По фактическому размеру выплат Россия может занять место на вершине топ-10, обогнав Канаду, Германию, Тайвань, Австралию и Швейцарию. По объему выплат по итогам 2021 года, прогнозируют в ITI Capital, страна станет второй среди развивающихся стран после Китая, а по дивидендной доходности — первой в мире. Ожидается, что доля дивидендных выплат в России может впервые превысить 4% от ВВП по итогам 2021 года против 2,7% годом ранее. Для рубля — это позитивный фактор, заключают специалисты инвесткомпании, но в синергии с выплатами по налогам.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Несколькими днями ранее — на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр финансов РФ Антон Силуанов, как сообщало агентство ТАСС, заявил, что объем прибыли крупного бизнеса в России в текущем году будет сопоставим с расходами федерального бюджета. По итогам 2020 года прибыль крупных российских компаний тоже выросла, превысив в 1,7 раза уровень 2019 года. Доля убыточных организаций в России, по данным Росстата, за первые 9 месяцев этого года сократилась на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 27,3%. Доля же прибыльных организаций выросла до 72,7%. Рост числа прибыльных предприятий наблюдался в сфере железнодорожного транспорта — междугородных и международных пассажирских перевозках, а также в добыче угля, нефти и газа, гостиничной отрасли и в общепите.

В течение первых трех кварталов уходящего года отечественные предприятия получили 21,6 трлн руб. чистой прибыли, что на 63,7% больше, чем в аналогичном периоде докризисного 2019 года, отмечал на том же съезде глава государства, о чем сообщает издание «Экономика и Жизнь». Теперь, как подчеркнул Владимир Путин, важно «не проесть» эти огромные деньги, а инвестировать их в развитие бизнеса. Реализация потенциального роста экономики России зависит именно от доли инвестиций в основной капитал в структуре ВВП, рассказывал в середине декабря академик, доктор экономических наук Абел Аганбегян изданию «Эксперт». Если эта доля, по его словам, приближается к нижней планке в 17−20%, то страна не может полностью обновлять устаревающее оборудование, а значит, — доля такого оборудования с каждым годом будет увеличиваться, не говоря уже о том, что на его основе невозможно снизить потребление энергии, повысить эффективность производства и выпускать принципиально новую по качеству продукцию. Доля же инвестиций в России в основной капитал в ВВП составляет около 18%. Эти данные Аганбегян привел со ссылкой на информацию Росстата. Это, как отметил ученый, один из самых низких показателей в мире. Чтобы обеспечивать хотя бы по 3% роста экономики в год, у России как индустриальной страны этот показатель должен быть не менее 22%, для более же устойчивого развития, перехода на инновационный путь — инвестиции в структуре ВВП должны занимать 25%, сказал эксперт, оценивая дефицит инвестиций в материально-технический и интеллектуальный потенциал страны в 5−6 трлн рублей в год. Инвестиций в техническое перевооружение недостаточно без инвестирования в человеческий капитал. Сфера экономики знаний — главная составная часть человеческого капитала, заключает экономист, при этом в нашем ВВП составляет только 14 процентов, что вдвое ниже, чем в Европе, и почти втрое, чем в США.

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Те примерно 35−40 трлн рублей, которые ежегодно используются в виде инвестиций в основной и человеческий капитал, должны, по словам экономиста, в ближайшие 3−4 года расти по 10−15% в год, как это было в период подъема российской экономики с 2000-го по 2008-й. Тогда, замечает экономист, наличие таких возможностей во многом было связано с восьмикратным ростом мировых цен на нефть — приток этих денег от возросших цен на нефть суммарно в экспортной выручке составил 1,5 трлн долларов и тянул за собой значительную часть экономики: реальные доходы населения возросли в 2,3 раза, инвестиции в основной капитал увеличились в 2,8 раза, ВВП — в 1,9 раза, а промышленность — в 1,8 раза.

По данным на 2019 год, которые привел эксперт, инвестиции в основной капитал в России состоят на 37% из машин, оборудования и транспортных средств, около 50% приходится на здания и сооружения (на долю жилья — 13% в 1,5—2 раза ниже, чем в развитых странах) и только на 3,3% из объектов интеллектуальной собственности — в разы меньше, чем в развитых странах. Недофинансированными сферами экономики экономист считает в первую очередь ЖКХ: 21% жилья не имеет подведенной холодной воды, 23% не имеет туалета, 38% не имеет ни душа, ни ванны, 40% не подключено к горячему водоснабжению, а обеспеченность жильем населения составляет примерно 25 квадратных метров в среднем, включая сельскую местность. Отсталым экономист назвал и большинство подотраслей российского машиностроения. Кроме того, 93% составляет импортозависимость по электронике. В фармацевтике также используется импортное сырье. Причем, по мнению экономиста, следовало бы как можно быстрее наладить нормальные отношения с развитыми странами и стать полноценным участником мирового финансового рынка, привлекая оттуда на выгодных условиях заемные средства, прежде всего на инвестиции. При этом собственных средств, по его словам, у нас достаточно: за 2018−2019 годы, говорит экономист, прибыль российских предприятий выросла на 72%, а инвестиции за этот период выросли только на 6%, зарплаты — на 10%.

Цех предприятия «Камский кабель». Пермь Permtpp.ru

Как отмечало издание «Экономика и Жизнь», в ответ на призыв президента России инвестировать деньги в развитие бизнеса, глава «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский заметил, что российский бизнес, несмотря на пандемию, наращивает инвестиционную активность: «Инвестиции в основной капитал за три квартала этого года выросли на 8,5%. При этом почти 60% приходится на собственные средства предпринимателей». Для дальнейшего увеличения капвложений предприниматели настаивают на стабильности условий.

«Существует системный запрос бизнеса на предсказуемость решений органов власти, прежде всего в фискальной и регуляторной сферах», — подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

«Правительство вынуждено было предпринять определённые шаги и увеличить нагрузку на нефтянку, на металлургию, — сказал Владимир Путин. — Ясно, с чем это связано — с текущей конъюнктурой. Коллеги в правительстве понимают, что они должны по максимуму соблюдать стабильность условий фискальной нагрузки, будут из этого исходить, будут стремиться к тому, чтобы полностью исполнять взятые на себя обязательства».

По словам Аганбегяна, по итогам года восстановительный рост экономики России составит около 4%, но его нужно поддержать инвестициями сейчас, чтобы он стал долговременным, а не превратился в стагнацию.