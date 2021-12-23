Джакарта, , 13:58 — REGNUM Индонезия отказалась от планов закупки истребителей Су-35 у России и вместо этого присматривается к американским F15 и французскому Dassault Rafales. Об этом, как сообщает Benar News, заявил начальник штаба ВВС Фаджара Прасетьо.

Су-35 Dmitry Terekhov

«Что касается Су-35, то с тяжелым сердцем — да, надо было отказаться от этого плана», — заявил Фаджара Прасетьо.

ВВС Индонезии предложили добавить три эскадрильи истребителей из F-15EX и Rafale для замены старых самолетов.

Напомним, в 2018 году Индонезия согласилась приобрести 11 единиц Су-35 на общую сумму $1,14 млрд.