Джакарта, 23 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Индонезия отказалась от планов закупки истребителей Су-35 у России и вместо этого присматривается к американским F15 и французскому Dassault Rafales. Об этом, как сообщает Benar News, заявил начальник штаба ВВС Фаджара Прасетьо.

Dmitry Terekhov Су-35

«Что касается Су-35, то с тяжелым сердцем — да, надо было отказаться от этого плана», — заявил Фаджара Прасетьо.

ВВС Индонезии предложили добавить три эскадрильи истребителей из F-15EX и Rafale для замены старых самолетов.

Напомним, в 2018 году Индонезия согласилась приобрести 11 единиц Су-35 на общую сумму $1,14 млрд.