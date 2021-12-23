Ереван, 23 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Сторонники партии «Страна для жизни» в общине Паракар Армавирской области Армении 23 декабря провели «церемонию присяги» альтернативного кандидата на пост мэра Володю Григоряна. Об этом сообщает агентство «Новости Армения».

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Всех вылечат

Возле Дома культуры была установлена трибуна для проведения церемонии. После этого Григорян в сопровождении сторонников попытался войти в здание мэрии, но их не пропустили стянутые туда правоохранители.

В общине происходит противостояние между партией «Страна для жизни», получившей десять мест в Совете старейшин из 21, и блоком «Давид Минасян», у которого девять мест. Сначала на пост мэра выдвинули кандидата от партии «Страна для жизни» Григоряна и поддержали десятью голосами.

После этого блок «Давид Минасян» выдвинул своего кандидата. За него, кроме девяти однопаритийцев, отдали два голоса депутаты от правящей партии «Гражданский договор». В партии «Страна для жизни» заявляют, что их кандидат был выбран в соответствии с законодательством. Они требуют признания его полномочий.