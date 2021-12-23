В общине Паракар в Армении выбрали сразу двух мэров
Ереван, 23 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Сторонники партии «Страна для жизни» в общине Паракар Армавирской области Армении 23 декабря провели «церемонию присяги» альтернативного кандидата на пост мэра Володю Григоряна. Об этом сообщает агентство «Новости Армения».
Возле Дома культуры была установлена трибуна для проведения церемонии. После этого Григорян в сопровождении сторонников попытался войти в здание мэрии, но их не пропустили стянутые туда правоохранители.
В общине происходит противостояние между партией «Страна для жизни», получившей десять мест в Совете старейшин из 21, и блоком «Давид Минасян», у которого девять мест. Сначала на пост мэра выдвинули кандидата от партии «Страна для жизни» Григоряна и поддержали десятью голосами.
После этого блок «Давид Минасян» выдвинул своего кандидата. За него, кроме девяти однопаритийцев, отдали два голоса депутаты от правящей партии «Гражданский договор». В партии «Страна для жизни» заявляют, что их кандидат был выбран в соответствии с законодательством. Они требуют признания его полномочий.