Сеул, 23 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует предоставить больше субсидий и других стимулов для увеличения объёмов продаж водородных и электромобилей и сокращения выбросов парниковых газов. Об этом 21 декабря сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление вице-премьера, министра финансов страны Хон Нам Ги.

Kenny J Lee Южная Корея

По его словам, для этих целей будет выделено 2,4 трлн вон (~$2 млрд).

Министр финансов отметил, что правительство намерено удвоить совокупный объем поставок экологически чистых автомобилей до 500 тыс. единиц в 2022 году по сравнению с 250 тыс. единиц в 2021 году.

В стране также планируется установить дополнительно 60 тыс. зарядных станций для электромобилей и увеличить количество зарядных станций для водородных автомобилей до 300.