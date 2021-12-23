Москва, 23 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Украина появилась в 1922 году, когда Владимир Ленин создавал Советский Союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Владимир Ленин. 1918

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«Но и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз», — сказал российский лидер.

Он напомнил о союзном договоре 1922 года, объединившем в одно государство РСФСР, Белорусскую ССР, Украинскую ССР и Закавказскую СФСР. В 1924 году был утверждён первый основной закон — конституция СССР.

Этот документ появился уже после смерти Ленина, но по его принципам, напомнил Путин.

Он заявил также, что «Донбасс не мыслил себя вне России», но его Ленин и большевики «запихнули» его в состав Украины и создали прежде не существовавшее государство.

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