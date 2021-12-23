Москва, , 13:56 — REGNUM Зачем Западу было поддерживать террористические организации на Кавказе. Зачем это надо было делать? Это Попытка дальнейшего развала, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции для журналистов.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А потом начали расширять НАТО на Восток. Нам говорили — не надо этого делать, а где это написано? Где бумажка? Нету?

Идите вы своими озабоченностями, будем делать, что считаем нужными. Что тут непонятного? Пять волн расширения НАТО.

Мы хотим обеспечить свою безопасность», — объяснил свою позицию Путин в ответ на реакцию США на предложение о нерасширении НАТО на Восток.

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