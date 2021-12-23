Москва, 23 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Зачем Западу было поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Это попытка дальнейшего развала, заявил сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции для журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«А потом начали расширять НАТО на Восток. Нам говорили — не надо этого делать, а где это написано? Где бумажка? Нету?

Идите вы со своими озабоченностями, будем делать, что считаем нужным. Что тут непонятного? Пять волн расширения НАТО.

Мы хотим обеспечить свою безопасность», — объяснил свою позицию Путин в ответ на реакцию США на предложение о нерасширении НАТО на восток.

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