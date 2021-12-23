Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В прививочных пунктах, развёрнутых в Ростовской области, больше нет очередей. Жители региона не спешат делать прививку от COVID-19. Так, за последние сутки вакцинировано немногим более трёх тысяч человек, как и в предыдущие дни.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время прививку от COVID-19 сделали 1 млн 934,99 тыс. человек (+ 3289 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 1 млн 892,86 тыс. человек (+ 3148 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от COVID-19 планируется привить чуть менее 2,8 млн человек — 80% взрослого населения.

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