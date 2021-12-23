Москва, , 13:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что дефицит медицинских средств защиты, который возник в первую волну коронавируса в России, больше не повторится. Об этом он заявил на своей пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос корреспондента калужской телекомпании «Ника ТВ». Журналист спросила президента об оказании плановой медицинской помощи, а также об эффективности постковидной реабилитации пациентов.

Пресс-конференция Владимира Путина Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Президент подчеркнул, что в первую волну коронавируса в России действительно была сокращена плановая медицинская помощь — «надо было перепрофилировать койки, надо было набрать врачей». Глава государства отметил, что здравоохранение испытывало дефицит коек, специалистов и даже медицинских средств защиты — масок, перчаток, еще недавно наблюдался дефицит медицинского кислорода, который удалось преодолеть благодаря военным.

«Надеюсь, дефицита больше не будет. В целом удалось собрать в кулак все силы и противостоять угрозам», — сказал Путин.

Глава государства также выразил сожаление, что постковидная диспансеризация идёт не так эффективно, как хотелось бы — её прошли пока только около миллиона человек. По мнению президента, это связано в том числе и со страхом людей повторно заразиться.

«Наши специалисты делают всё, чтобы обеспечить безопасность и помощь, в которой нуждаются пациентов», — сказал Путин, выразив надежду, что диспансеризация будет расширяться.

Как сообщало ИА REGNUM, 17-я большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Москве 23 декабря.