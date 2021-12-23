Москва, 23 декабря, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Украина может напасть на Донбасс, но лишь при определённых условиях. Об этом 23 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Основным условием начала масштабной военной операции против республик Донбасса или Крыма будет являться всеобъемлющая поддержка со стороны стран Запад, прежде всего, США, подчеркнул политолог. Лишь в этом случае украинские элиты могут решиться именно на войну, а не на усилений провокация на линии разграничения, отметил Безпалько.

Напомним, что во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин допустил, что Украина может готовиться «к третьей военной операции».