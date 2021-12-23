Москва, , 13:57 — REGNUM Товарооборот между Россией и Китаем не только восстановился, но и превысил допандемийные показатели. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Флаги России и Китая Government ZA

По словам российского лидера, Китай является главным торговым партнером России. При этом сотрудничество ведется в разных сферах.

«В сфере экономики, во-первых, Азия развивается быстрыми темпами, эффективно, и Китай является лидером и мировой, и азиатской экономики. И естественно, что мы развиваем отношения с Китаем в этом плане. У нас свыше 100 млрд долларов торговый оборот. Он превысил допандемийный уровень. В страновом измерении Китай — номер один среди наших торговых партнеров. Причем мы работаем по очень разным направлениям», — сказал Путин.

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