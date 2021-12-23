Уфа, 23 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Около 200 праздничных мероприятий планируют провести в Башкирии в период январских каникул. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

Вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова был рассмотрен на совместном заседании антитеррористической комиссии и республиканского оперативного штаба.

По словам главы республики Радия Хабирова, в Башкирии новогодние праздники фактически уже начались: в учреждениях образования и культуры проходят новогодние ёлки. При этом, с учётом январских каникул в республике планируют провести порядка 200 праздничных мероприятий, в которых примут участие 300 тысяч жителей.

«Как на любых массовых мероприятиях, от нас требуется максимальная концентрация и мобилизованность. Всем службам надо сработать в эти дни, как единый слаженный механизм. Все устали от пандемии, ограничений. Люди должны почувствовать праздник. Хорошо отдохнуть, набраться добрых впечатлений. А это во многом зависит от нашей с вами эффективной работы, коллеги», — приводит пресс-служба слова главы региона Радия Хабирова.

На заседании представители силовых ведомств доложили о планах проведения рейдовых и профилактических мероприятий, готовности оперативных служб к работе в новогодние праздники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе пройдет новогодний фестиваль «TERRA ZIMA».