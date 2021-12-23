Москва, 23 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Между США и Мексикой существовали споры, о которых уже подзабыли. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Как бы американцы отнеслись, если бы мы взяли, и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили наши ракеты. А что, разве у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли что ли?» — спросил Путин американскую журналистку, задавшую вопрос.

Он напомнил, что России пообещали не расширять НАТО на восток.

«Ну и чего? Надули! Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы», — отметил президент.