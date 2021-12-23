Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В двух районах Санкт-Петербурга из-за аварии на теплотрассе остывают батареи отопления почти в 220 домах. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Teplosetspb.ru Теплосеть Санкт-Петербурга

Первое технологическое нарушение на теплосети было выявлено около 09:00 мск 23 декабря в Кировском районе города, у дома 119/А по Ленинскому проспекту. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — рекомендовали в «Теплосети».

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 06:00 мск 24 декабря.

Второй прорыв был выявлен у дома 13/А по Подъездному переулку около 10:00 мск. Здесь также для предотвращения более серьезных последствий принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 10:00 мск 24 декабря.

«Для оперативного устранения технологических нарушений по адресам Ленинский проспект, 119 лит. А и Подъездной переулок, 13 лит. А направлены дополнительные ремонтно-восстановительные бригады АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Работы по ликвидации последствий дефектов находятся на постоянном контроле руководства предприятия и администрации районов», — добавили в пресс-службе «Теплосети».

Добавим, как уточнил председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов, в результате этих аварий 205 многоквартирных домов в Кировском и 14 домов в Адмиралтейском районах как минимум на сутки будут отключены от теплоснабжения. Председатель Жилкома потребовал от руководства АО «Теплосеть» разобраться в причинах систематического возникновения дефектов на сетях по одним и тем же адресам.

«В адрес ресурсоснабжающей организации направлено соответствующее письмо», — уточнили в комитете.

В настоящий момент бригады аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета приведены в готовность. В случае возникновения непредвиденной ситуации они подключатся к восстановлению теплоснабжения.