Дераа, Сирия, , 14:03 — REGNUM Мэр сирийского города Аль-Найма погиб в результате нападения террористов. Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen.

Взрыв Andrew Kuznetsov

По данным журналистов, машина чиновника была подорвана в четверг, 23 декабря, в городе Дераа — столице одноимённой провинции. В результате нападения также погибли двое человек, сопровождавших мэра. Ещё несколько местных жителей получили ранения в результате взрыва.

Фотографии инцидента были опубликованы официальными лицами.

Предположительно, за нападением стояли боевики одной из запрещённых в Сирии террористических группировок.