Москва, 23 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Российская сторона готова поставлять ресурсы в Китай и после 2060 года, когда обе страны должны выйти на углеродную нейтральность. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам российского лидера, РФ и Китай ведут совместную работу по разным направлениям, а в сфере энергетики взяли на себя обязательства выйти к 2060 году на углеродную нейтральность.

«До этого времени мы поставляем все виды энергоресурсов в Китай и дальше готовы, потому что 2060 годом не заканчивается жизнь наших государств, а углеродная нейтральность может достигаться разными способами, в том числе возможно использование углеводородов, но только соответствующим образом их нужно поглощать», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что у него выстроились с председателем КНР Си Цзиньпинемочень доверительные личные отношения