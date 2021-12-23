Приштина, 23 декабря 2021, 13:51 — REGNUM Глава администрации президента Косово Вьосы Османи Блерим Веля 22 декабря на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировал допрос главы косовского СМИ Klan Kosovа сербскими секретными службами в аэропорту имени Николы Теслы.
Веля назвал это примером подрыва свободы передвижения граждан Косово президентом Сербии Александром Вучичем.
Ранее допрос главы косовского СМИ Klan Kosovа Адриатика Кельменди осудила сербская правозащитница Наташа Кандич. Кельменди участвовал в проходившем в Белграде форуме по правосудию переходного периода в качестве сторонника примирения косоваров-албанцев и сербов и, соответственно, требовал наказания сербских военных преступников.
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