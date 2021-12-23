Приштина, , 13:51 — REGNUM Глава администрации президента Косово Вьосы Османи Блерим Веля 22 декабря на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировал допрос главы косовского СМИ Klan Kosovа сербскими секретными службами в аэропорту имени Николы Теслы.

Президент Косово Вьоса Османи пьет чай Vetevendosje.org]

Веля назвал это примером подрыва свободы передвижения граждан Косово президентом Сербии Александром Вучичем.

Блерим Веля «Давление Агентства безопасности и информирования Сербии на косовского журналиста является примером того, как режим Вучича подрывает свободу передвижения граждан Косово. Из этого вытекает, что дискриминация и произвол являются подлинным лицом того, что скрывается за фасадом Open Balkan».

Ранее допрос главы косовского СМИ Klan Kosovа Адриатика Кельменди осудила сербская правозащитница Наташа Кандич. Кельменди участвовал в проходившем в Белграде форуме по правосудию переходного периода в качестве сторонника примирения косоваров-албанцев и сербов и, соответственно, требовал наказания сербских военных преступников.

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