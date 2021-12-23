Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 19 женщин в возрасте от 57 до 83 лет и восемь мужчин в возрасте от 48 лет до 81 года. У всех скончавшихся пациентов были диагностированы хронические заболевания.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 9 419 жителей Ростовской области.