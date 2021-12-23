23 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что сотни тысяч женщин будут поставлены на воинский учёт на Украине.

Мирослава Романенко, , 15:55 — REGNUM Сотни тысяч женщин поставят на воинский учёт на Украине. Об этом 22 декабря сообщает информационное агентство минобороны страны АрмiяInform.

Илья Репин. Украинка у плетня (фрагмент). 1876

«Вступил в силу приказ Минобороны от 11.10.2021 года №313, которым утверждён перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учёт и находиться на нём», — сказано в сообщении.

В перечень попали 35 массовых профессиональных направлений, от общественного питания до полиграфической деятельности, экономики и юриспруденции.

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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое Издание». Многие критически отнеслись к данному приказу.

«Батальон «Белые колготки», — иронизирует Denys I.

«Где-то минус 500 тысяч населения еще будет! Дякую (спасибо. — М. Р.)», — с сарказмом пишет elkos.

«Война — дело мужское. Не к добру это», — добавил один из комментирующих.

«Ну да, мужики стали бесхребетными, уже женщины пошли воевать…» — отреагировала Лена Т.

Президент Украины Владимир Зеленский с военнослужащей ВСУ President.gov.ua

«Как раз проще будет устраивать майданы в Киеве. Военнослужащие бабушки, если что, помогут. Теперь только пусть попробуют повысить тарифы», — иронизирует Skyforce.

«Кто ж, кроме них, будет защищать олигархово злато?» — с сарказмом спросила Svetlana F.

«Равенство — оно такое…» — написал Alexander.

«Своих жен и дочек пусть под ружье ставят, придурки», — не выдержала Лана.

«Шо такое? Мужчины в Украине закончились? Некому уже защищать женщин и детей?» — задался вопросом Геннадий.

«Воюем до последнего украинца?» — поинтересовался Егор.

«А жены депутатов будут в первых рядах? А жена президента, премьера, главы СНБО?..» — спросил Игорь Х.

«Они уже решили женщинами прикрываться??? Это ганьба и позор!!!» — отреагировал один из комментирующих.

«Я вас умоляю… Тут и мужики никуда не пойдут. Не за что идти, не говоря о женщинах», — написал MBS.

«Женщина должна давать жизнь, а не забирать… Так, девочки, бросаем детей и семьи и идем воевать», — с сарказмом пишет Nepridymal Poka.

Женщины-военнослужащие ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Похоже, желающих пойти в армию все меньше», — отметил Offspring.

«Никто воевать за этих дебилов не хочет, так они решили женщин украинских уничтожить. Это не власть. Это крах страны», — добавил Don Dee.

«Вот теперь наша армия будет самой непобедимой… Перестанет Марьянка сапкой в огороде махать да Мыколу с работы пьяного зустричать (встречать. — М. Р.) лопатой. А расправит плечи, грудь — вперёд, округлые бёдра обтянет военными галифе — и попрёт, как бульдозер, на врага… Шутка… Только что-то мне подсказывает, что кто-то уже слишком заигрался в президента. Началась вторая часть — играем в полководца?» — задалась вопросом Татьяна.

«Израиль, мы летим к тебе. Правда не с той стороны…» — не без иронии подытожил Сергей.