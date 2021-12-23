Цюрих, Швейцария, 23 декабря 2021, 13:42 — REGNUM Сборная России по футболу занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. Об этом 23 декабря сообщается на сайте организации.

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу

Российская команда под руководством главного тренера Валерия Карпина сохранила позицию, на которую опустилась в ноябре 2021 года.

Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия. Замыкает тройку Франция. Далее в топ-10 входят Англия, Аргентина, Италия, Испания, Португалия, Дания Нидерланды.

Отметим, что сборная США поднялась на 11-е место рейтинга, сместив команду Германии.