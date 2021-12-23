Цюрих, Швейцария, 23 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Сборная России по футболу занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. Об этом 23 декабря сообщается на сайте организации.

Сборная России по футболу

Российская команда под руководством главного тренера Валерия Карпина сохранила позицию, на которую опустилась в ноябре 2021 года.

Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия. Замыкает тройку Франция. Далее в топ-10 входят Англия, Аргентина, Италия, Испания, Португалия, Дания Нидерланды.

Отметим, что сборная США поднялась на 11-е место рейтинга, сместив команду Германии.