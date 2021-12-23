Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM В Ростовской области ещё 521 человек получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Тест на коронавирус Mvdpmr.org

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Наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (145), Таганроге (31), Волгодонске и Шахтах (по 24), Новочеркасске (20), Аксайском (17), Азовском (13) районах, Новошахтинске и Неклиновском (по 12) районе. Более 18% заразившихся — люди старше 66 лет, более 8% — дети.

С начала эпидемии в Ростовской области зарегистрировано 190 062 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 167 577 пациентов.

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