Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Китайская компания по производству электроники Huawei выкупит бизнес-центр в Петроградском районе Санкт-Петербурга для своих исследований и разработок в России. Об этих намерениях 23 декабря представители компании сообщили изданию «Коммерсант».

Huawei Kārlis Dambrāns

Для проведения исследований и разработок компания Huawei намерена приобрести за 5 млрд рублей бизнес-центр «Кантемировский», который расположен в Петроградском районе. Локализация компании в Петербурге позволит получить ряд льгот от городского правительства, а также быстро решить кадровый вопрос. Кадровый рынок IT-специалистов в Петербурге намного шире, чем в Москве.

По мнению экспертов, китайская компания сможет поднять уровень IT-сферы Петербурга, этому будет способствовать возможное сотрудничество с профильными вузами.

Ранее Huawei хотела приобрести бизнес-центр «Новоспасский» в Москве, однако пересмотрела свои планы.