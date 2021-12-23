Шарья, Костромская область, 23 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Администрация Шарьи хочет расторгнуть контракт на благоустройство парка «Музей леса», названного «самым стильным» общественным пространством Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор муниципального учреждения «Городской парк культуры и отдыха» Алла Сазанова.

Так парк в Шарье должен выглядеть после благоустройства

«Уведомление о расторжении контракта на благоустройство направлено исполнителям 13 декабря. У подрядчика есть месяц, чтобы завершить работы. В случае, если до 12 января 2022 года этого не случится, контракт будет расторгнут и доделывать парк будет другой исполнитель. Иного пути мы не видим».

Напомним, проект парка стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Конкурс входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На приведения парка в порядок выделили 100 млн рублей, 70% работ профинансировала федерация.

Работы выполняет фирма ООО «Авангард-Строй» из Ярославля. По условиям муниципального контракта благоустройство должно было завершиться 15 августа 2021 года, однако из-за «крайне низких» темпов работ в парке ещё не установлены скамейки, спортивное оборудование, не готовы сети электроосвещения и стеклянный купол для проведения мероприятий.

Рабочие успели смонтировать сцену, карусель, монолитные лестницы, подготовить главную и входную площади, выложить тротуары плиткой. После благоустройства парк будет разделён на три зоны для занятий спортом, проведения мероприятий и музейной деятельности.