Село Бясь-Кюёль, Якутия, 23 декабря 2021, 13:43 — REGNUM В домах, построенных на месте уничтоженных лесным пожаром в якутском селе Бясь-Кюель, очень холодные полы. В одном из них они частично покрылись инеем, сообщило 23 декабря ИА SakhaDay.
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По информации издания, люди боятся жаловаться на холод, потому что ранее, когда они сообщали о недочётах в соцсетях, их осуждали. В прихожих холодно настолько, что на обуви не тает снег. В одном из домов перемёрзли трубы водопровода.
Илья Аввакумов, у которого тоже сгорел дом, считает причиной холодных полов то, что их утеплили минеральной ватой. Люди просили уложить полистирол, но им отказали под предлогом того, что он не отвечает требованиям пожарной безопасности. Илья Аввакумов намерен летом заняться капитальным ремонтом дома.
Как сообщало ИА REGNUM, на село Бясь-Кюель 7 августа перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов, хозпостройки, автомобили, техника, сено и домашний скот. За счёт государства для людей в кратчайшие сроки построили новые жилые здания, на деньги спонсоров были приобретены автомобили взамен сгоревших, государство закупило скот.