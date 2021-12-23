Село Бясь-Кюёль, Якутия, 23 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В домах, построенных на месте уничтоженных лесным пожаром в якутском селе Бясь-Кюель, очень холодные полы. В одном из них они частично покрылись инеем, сообщило 23 декабря ИА SakhaDay.

Холодно

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По информации издания, люди боятся жаловаться на холод, потому что ранее, когда они сообщали о недочётах в соцсетях, их осуждали. В прихожих холодно настолько, что на обуви не тает снег. В одном из домов перемёрзли трубы водопровода.

«В ванной не идет ни горячая, ни холодная вода, трубы замерзли. Сейчас вот думаю, как бы отогреть их», — сказал житель Бясь-Кюеля Адам Осипов.

«Многие, особенно пожилые, сетуют на двери как в городских квартирах. Говорят, они не приспособлены для сельских домов, оттуда дует», — отметила жительницы села Сардана Софронова.

Илья Аввакумов, у которого тоже сгорел дом, считает причиной холодных полов то, что их утеплили минеральной ватой. Люди просили уложить полистирол, но им отказали под предлогом того, что он не отвечает требованиям пожарной безопасности. Илья Аввакумов намерен летом заняться капитальным ремонтом дома.

«Как-нибудь перезимуем, надеюсь. Власти сейчас ругаются, почему раньше не сказали о проблеме. Но понимаете, нашим жителям было неловко об этом говорить, потому что когда кто-то из них заговорил о проблеме в Инстаграме, на него пользователи обрушились с критикой. Ругали всякими обидными словами, мол, зажрались, вам бесплатно построили дома, а вы еще и недовольные. Поэтому люди терпят», — отметил Илья Аввакумов.

Как сообщало ИА REGNUM, на село Бясь-Кюель 7 августа перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов, хозпостройки, автомобили, техника, сено и домашний скот. За счёт государства для людей в кратчайшие сроки построили новые жилые здания, на деньги спонсоров были приобретены автомобили взамен сгоревших, государство закупило скот.