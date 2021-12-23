Екатеринбург, 23 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки еще 29 человек скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 9182 смертельных исхода от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки из клиник выписали 474 человека. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 167 384 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале обнаружили более 194 тысяч заражений коронавирусом.