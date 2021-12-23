Ульяновск, , 13:38 — REGNUM В Ульяновской области будут временно сняты ограничения времени работы заведений общепита и кинотеатров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Кафе Серова Полина © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Согласно изменениям, которые внесены в указ о введении режима повышенной готовности, с 24 декабря по 14 января снимаются ограничения времени работы предприятий общественного питания и кинотеатров. В то же время сохраняются правила допуска и санитарно-эпидемические требования.

Читайте также: Жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3666 человек

Кроме того, в указанный предпраздничный период и новогодние каникулы возобновят работу детские игровые комнаты и детские развлекательные центров. В то же время власти требуют соблюдения ряда условий — в частности, дезинфекции помещений, проведения термометрии, заполняемости из расчёта 8 кв. м на одного посетителя, наличие у сотрудников сертификата о вакцинации или справки о перенесённой болезни.

В регионе поясняют, что данные решения приняты с учётом снижения заболеваемости ковидом.

Напомним, что с 24 декабря по 9 января в Ульяновской области будет действовать свободный доступ в торговые центры с 8 утра до 17 часов, а в вечернее время будут пускать посетителей только с QR-кодами, результатами ПЦР-теста или справки о перенесённом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область передано более 788 тыс. комплектов вакцины от COVID-19. По последним данным (на 21 декабря), прививку сделали более 610 тыс. жителей, что составляет почти 77% от планового показателя. Из них завершили вакцинацию почти 490 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области смягчили требования для посещения торговых центров