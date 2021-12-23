История вопроса

Субъектами преступлений сотрудников правоохранительных органов являются должностные лица органов внутренних дел, службы по контролю за оборотом наркотических средств, службы судебных приставов, таможенной службы, иные лица, чья деятельность связана с охраной прав и законных интересов граждан, общества и государства. Преступления чаще всего связаны с их служебной деятельностью, совершаются с использованием служебных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности.







К таким преступлениям относятся к примеру, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, получение взятки, фальсификация доказательств и т.д. За совершение данных преступлений законом предусмотрено назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также лишение виновного лица специального звания.