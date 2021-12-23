Элиста, 23 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Калмыкии заместителя дежурного помощника начальника колонии-поселения №3 заподозрили в использовании труда заключённых. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 23 декабря.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Следователи полагают, что в июле 2021 года подозреваемый вывез двоих осуждённых в посёлок Яшкуль для выполнения строительных работ по месту жительства начальника колонии. При этом разрешительных документов на вывод заключённых подписано не было.

Расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями продолжается.