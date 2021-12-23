Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявили еще 584 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе по-прежнему происходит снижение числа заболевших ковидом. Днем ранее был зафиксирован 591 случай.

С начала пандемии в области выявили уже 194 252 носителя коронавируса. От COVID-19 оправились 167 384 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции скончались 9182 человека.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 декабря подписал указ о смягчении антиковидных мер. Согласно документу, с 22 декабря по 20 января свердловчанине могут посещать торговые центры региона без предъявления медицинского сертификата.