Москва, 23 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Москва и Пекин вместе разрабатывают высокотехнологическое оружие, строят самолеты и вертолеты, проводят совместные учения и патрулирования, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, это абсолютно всеобъемлющее партнерство, не имевшее в истории прецедентов. У нас сложились очень доверительные личные отношения и они помогают в делах.

«В сфере экономики: Азия развивается быстро, Китай — безусловный лидер. Естественно, что мы развиваем отношения в этом плане. У нас уже свыше $100 миллиардов оборот», — отметил Путин.

Читайте также: Путин: Россию нельзя победить — только развалить изнутри